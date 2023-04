Squadra di extracomunitari non ha risorse: accolta gratis al torneo di basket

Arezzo, 24 aprile 2023 – Gettano il cuore oltre il pallone. Il pallone a scacchi, quello che nelle partite di basket va a caccia dei tiri da tre punti. Ma stavolta ne segna se possibile ancora di più. Perché c’è in corso il Torneo Guidelli: uno snodo nazionale della pallacanestro giovanile, calamita squadre da tutta Italia e un totale di oltre 500 atleti.

Tre giorni di incontri e un gesto che lascia il segno. «La squadra di Castel Volturno non ha le risorse necessarie per muoversi e partecipare: e quindi ci pensiamo noi». Mauro Castelli è il presidente della Sba, la scuola basket di Arezzo e il pioniere di questo evento. Mentre parla sotto passano i fischi degli arbitri e il vocìo allegro di tanti ragazzi.

Che si passano la palla mentre sul filo del telefono corre l’assist a chi non ce la fa. «La squadra è stata messa in piedi da un ex nazionale di basket, Massimo Antonelli: voleva dare una risposta importante a ragazzi e ragazze nati in Italia ma figli di immigrati e senza le condizioni economiche per fare sport». Sulla tappa aretina ci pensano loro. «E’ già la terza volta e andiamo avanti. Al nostro fianco c’è l’Uisp, che ci ha garantito le risorse necessarie per andare fino in fondo».

La squadra si chiama Tam Tam: e il messaggio gira davvero quasi come in un passaparola. «C’era stato perfino un decreto Tam Tam, per consentire loro di partecipare ai campionati pur essendo formalmente squadre di soli stranieri». Formalmente: perché poi nei fatti i più sono ragazzi di seconda generazione, nati rigorosamente in Italia e nella zona di Castel Volturno. Il campi offre una possibilità di riscatto rispetto alla strada tutta in salita che sono costretti a fare. Ma in parallelo c’è anche il piccolo riscatto della Sba.

Qualche mese fa dai social era arrivata l’accusa di offese razziste dagli spalti, nel mirino un giocatore del Costone Siena, naturalmente di colore. «Mi hanno gridato negro di merda» aveva raccontato Bruno Ondo Mengue. E se lo diceva doveva essere vero, era stato il ragionamento di Castelli: anche se non lo aveva sentito lui e neanche gli arbitri.

E così si era scusato a prescindere, ricordando che nei fatti la storia della Sba era sempre andata in un’altra direzione, a prescindere dai singoli tifosi sugli spalti. «Chi ci conosce – disse – sa chi siamo». Ora è arrivato il promemoria più efficace: i fatti. E’ vero, non è la prima volta che la Sba va incontro alla squadra di Castel Volturno, già in altre due occasioni si era fatta carica delle spese. Ma stavolta ha un sapore particolare.

«Noi vogliamo che chi è disponibile possa partecipare, non è pensabile rinunciare per un problema di soldi». E così ecco il gesto che si rinnova. In un palazzetto gonfio di entusiasmo e di tifo. Le squadre entrano in campo dal tunnel degli spogliatoi: entrano tutte di corsa, annunciate dallo speaker, precipitandosi in campo. E così fa la Tam Tam: ragazzi e ragazze, perché sotto i 13 anni le squadre possono essere m