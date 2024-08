Squadra al lavoro sul campo di Rigutino

Gli amaranto hanno ripreso la preparazione a Rigutino in vista della gara di Coppa Italia di domenica sera contro la Vis Pesaro. Nei prossimi giorni i carichi di lavoro saranno rimodulati per arrivare al meglio alla trasferta. Da quanto si è visto nelle amichevoli pre-campionato, pare che in coppa vedremo un Arezzo schierato con il 4-3-3. Pochi dubbi per l’assetto difensivo con Del Fabro e Chiosa coppia centrale, mentre Coccia e Montini presidieranno le fasce laterali. In mediana Damiani e Catanese sembrano favoriti per una maglia da titolare, con Settembrini, Renzi e Mawuli che si giocano l’ultimo posto a centrocampo. Davanti probabile il tridente formato da Gucci, Guccione e Pattarello.