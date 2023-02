Spunta un lupo al Villaggio Dante Ripreso di sera tra palazzi e giardini

di Gaia Papi

Il lupo è arrivato in città. È stato avvistato, e filmato in un video, mercoledì sera, nella grande rotatoria dove si immettono via Fratelli Rosselli, via Dante Alighieri, viale Don Minzoni e via Cristoforo Colombo. Proprio a fianco dei ristoranti Roadhouse e Cala Vera, di recente apertura. Chi lo ha ripreso con il telefonino lo ha immortalato immobile sotto i lampioni, in mezzo alla strada, a quell’ora poco transitata. Come se fosse indeciso sulla direzione da seguire.

Nel video si vede chiaramente l’animale all’interno del secondo anello della rotatoria, immobile. In quel momento lo snodo viario è deserto. Non ci sono auto in giro, tranne quella a bordo della quale la persona, incredula, lo sta riprendendo.

Difficile crederlo, ma è proprio un lupo a pochi metri dall’autore del video. Praticamente un lupo in città, tra palazzi e giardini. In quel tratto di strada, durante il giorno, crocevia continuo di veicoli.

Dalle immagini è chiara la visione di un animale che si guarda intorno, con un atteggiamento tranquillo ma spaesato, comese non sapesse esattamente dove andare. Sta fermo, muove solo il capo, a destra e a sinistra, quasi a studiare il territorio. Il video lo ritrae per qualche secondo in maniera chiara.

Ma ci sono altre immagini, una seconda ripresa. In queste immagini il lupo si è spostato verso l’area verde davanti alle abitazioni, proprio dietro il ristorante. Le finestre dei condomini sono chiuse, la strada è illuminata dai lampioni, lui si aggira sotto gli alberi. Ad un tratto sembra spaventato dal rumore dell’auto, che sentiamo anche noi in sottofondo nell’audio che accompagna il video.

L’animale si allontana, nemmeno troppo velocemente, qualche balzo indietro rispetto alla strada, proprio in direzione delle case. L’ultimo avvistamento arriva quindi a pochissimi chilometri dal centro, meno di tre da piazza Guido Monaco. In una zona residenziale, con parchetti frequentati da famiglie, attività commerciali, scuole.

In verità già da qualche giorno proprietari di terreni nella zona di via Chiarini avevano avvistato un lupo. Per loro la notizia della sua presenza non è quindi una novità, ma solo una grande preoccupazione. Da tempo stavano cercando di fotografarlo per inviare una segnalazione a chi di dovere. Qualcuno è riuscito nell’impresa prima di loro. "Eppure in zona non ci sono certo allevamenti, né cinghiali che scorrazzano, prede di cui il lupo si alimenta abitualmente e che spiegherebbero il suo arrivo da queste parti" dicono.

Cosa ci fa quindi un lupo fra i condomini e le auto parcheggiate, in una zona molto trafficata da auto e persone? Sicuramente contribuisce ad alimentare la preoccupazione di una parte di aretini che continua a chiedere un intervento tempestivo per gestire la sua presenza, sempre più forte, nei centri abitati.

Al loro fianco prosegue il suo impegno il comitato spontaneo "Problema lupo" Arezzo. Continua anche la petizione popolare con tanto di raccolta firme indirizzata ai Ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente: "Passare dal conteggio al contenimento dei "canis lupus": stazionano vicino alle abitazioni, potrebbero tornare ad aggredire gli uomini", il loro motto.