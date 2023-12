Spray urticante nel bus. Studente nei guai

SANSEPOLCRO

Spray urticante a bordo del pullman, con il serio rischio che all’autore della bravata costi ora la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Non dimenticando il fastidio procurato a uno dei passeggeri. La bravata si è consumata all’interno dell’autobus che ieri effettuava la corsa di Autolinee Toscane partita alle 13,45 da Sansepolcro e diretta ad Arezzo. Una trentina le persone a bordo e tutto regolare fino a quando, una volta superato l’abitato di Palazzo del Pero, il mezzo è stato costretto a fermarsi per l’uso di uno spray urticante al peperoncino proveniente dalla parte posteriore e adoperato con ogni probabilità da uno studente. L’autista ha fermato l’autobus e fatto scendere tutti i passeggeri in sicurezza, attendendo l’intervento dei Carabinieri e del 118, perché un ragazzo avvertiva bruciore agli occhi: il giovane è stato medicato sul posto, evitando così il trasferimento al pronto soccorso e dopo alcuni minuti di necessaria areazione il pullman è ripartito, giungendo al capolinea di Arezzo con circa mezzora di ritardo. A quel punto, il conducente si è subito recato al Comando dei Carabinieri per sporgere denuncia sull’accaduto, in modo tale da poter attivare la procedura di visione delle immagini della videosorveglianza di bordo, utili per risalire al responsabile dell’irresponsabile gesto, per il quale – come ricordato – si ipotizza il reato di interruzione di pubblico servizio. "Un episodio molto pericoloso – ha commentato il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – soprattutto per le conseguenze che avrebbe potuto provocare. Per fortuna la prontezza del nostro autista, che desidero ringraziare, ha evitato che le ripercussioni potessero essere maggiori".