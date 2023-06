Spray al peperoncino sulla folla: sei intossicati

Arezzo, 11 giugno 2023 – Sei persone sono rimaste intossicate dallo spray al peperoncino spruzzato in mezzo alla folla e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. E' accaduto la notte scorsa ad Arezzo, poco dopo l'una, nel quartiere di Porta Santo Spirito, dove erano in corso i festeggiamenti nell'ambito della Giostra del Saracino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con tre ambulanze della Croce Bianca e l'automedica. Sul posto anche i carabinieri. E' stato attivato anche il gruppo maxi emergenze, intervenuto con un proprio mezzo e due sanitari. I sei intossicati sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Donato.

Nella serata di sabato 10 giugno, davanti al palazzo Comunale di Arezzo, si è svolta la cerimonia di estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani valida per la 143esima edizione della Giostra del Saracino che si correrà sabato 17 giugno in Piazza Grande.