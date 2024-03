Sportello unico per dialogare con il Comune

Una pubblica amministrazione più snella e vicina al cittadino. Con questi obiettivi è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo sportello unico del cittadino a Monte San Savino, all’ex palazzo pretorio in Corso Sangallo, nel cuore del centro storico del paese. Come spiega il dirigente dell’ufficio servizi al cittadino, Bruno Milaneschi, "la nuova organizzazione ha vari obiettivi: il primo è rendere i servizi a portata del cittadino in ambienti confortevoli così da avere tutte le informazioni di cui ha bisogno". "In secondo luogo abbiamo voluto cambiare la percezione dello sportello unico che adesso offre una serie di servi tali per cui il cittadino non dovrà più fare la spola tra vari locali del comune - prosegue Milaneschi - infine, in questo modo digitalizziamo la Pubblica Amministrazione perché il cittadino può complire direttamente qui le istanze on line da presentare al Comune. Ovviamente gli operatori dello sportello sono a disposizione delle categorie, magari più anziane, meno avvezze con i mezzi digitali: anche per questo è presente il servizio per l’attivazione dello Spid". Una riorganizzazione voluta dall’Amministrazione Comunale, dice Alessandra Cheli, vice sindaco, "una location più agevole sia per il personale che lavora negli uffici che per i cittadini: prossimamente ci sarà un ennesimo ampliamento con l’ufficio di prossimità che avvicinerà la giustizia al territorio: sarà prossimoappunto ai soggetti più deboli che magari hanno difficoltà ad andare in tribunale".