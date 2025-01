Sportello di Assistenza farmaceutica integrativa: dal 13 gennaio si sposta in via Curtatone

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Dal 13 gennaio 2025 lo sportello di Assistenza Farmaceutica Integrativa (che si occupa di autorizzazione ed erogazione di presidi per diabetici, alimenti aproteici per pazienti nefropatici, presidi per pazienti stomizzati, medicazioni per lesioni difficili, alimenti e integratori per pazienti affetti da malattie rare, presidi per pazienti con incontinenza quali pannoloni, cateteri, sacche, autorizzazione tessera sanitaria per acquisto alimenti privi di glutine per pazienti celiaci) si trasferirà dai locali del Punto Farmaceutico di Continuità dell'Ospedale San Donato alla sede del Distretto di Arezzo, in via Curtatone 54, piano terra stanza 19.

Restano invariati gli orari di apertura al pubblico lunedi, mercoledi e venerdi: 8.30-12.30 martedi e giovedi: 8.30-12.30 e 15-17.

Invariati i contatti: telefono: 0575/254831 mail: [email protected]

Restano regolarmente attivi all’Ospedale San Donato gli sportelli del Punto Farmaceutico per l’erogazione dei farmaci.