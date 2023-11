Sportello autismo in vallata. Il supporto degli imprenditori

CASENTINO

Gli imprenditori casentinesi al servizio dei giovani per la formazione e l’avviamento al lavoro, ma anche al fianco dei soggetti più fragili per aiutarli a proseguire e portare avanti con successo il loro cammino scolastico. L’associazione Prospettiva Casentino, presieduta da Giovanni Basagni, tra le tante attività attivate a favore delle scuole del territorio per l’anno scolastico in corso, ha deciso infatti anche di sostenere i progetti dello Sportello Autismo "The @utism helper-rete Casentino" che da tre anni costituisce un prezioso supporto per le famiglie e le scuole che operano con bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. In tutto sono una trentina i ragazzi seguiti.

"Crediamo che questo tipo di attività vadano a beneficio di tante persone, bambini, docenti, famiglie e scuole, ma anche della comunità stessa – dice Basagni – Una comunità funziona proprio perché è capace di prendersi cura di tutti. La coordinatrice dello sportello autismo Nadia Sensi e il dirigente Maurizio Librizzi ci hanno resi partecipi di un percorso così virtuoso che sta dando risultati di grande valore che abbiamo condiviso con gioia e convinzione. I dieci anni di Prospettiva Casentino non potevano essere festeggiati in modo migliore: aiuti all’ospedale del Casentino e aiuti alle scuole della vallata per creare percorsi di qualità". Lo Sportello Autismo segue 30 studenti in tutto il Casentino e può contare sulla disponibilità e collaborazione della dottoressa Roberta Ghignoni.