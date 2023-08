Sport tra riforma e dubbi Benvenuti: "Impatto su oltre 200 società Il rischio? Costi più alti"

di Sonia Fardelli

Oltre 200 associazioni sportive aretine alla prese con la riforma dello sport entrata da poco in vigore. Il nodo cruciale è quello dei lavoratori dello sport e i nuovi contratti che dovranno essere loro fatti. Un nuovo inquadramento fiscale e previdenziale che sta mettendo in difficoltà le società sportive, soprattutto quelle più piccole. A fare un quadro della situazione aretina, dove operano circa 2mila lavoratori dello sport, è Luca Benvenuti, commercialista e presidente del Circolo Tennis Giotto.

Benvenuti, quante sono le associazioni sportive aretine che si dovranno adeguare?

"Arezzo è una città che ha una buona vocazione sportiva. L’associazionismo sportivo in provincia è gestito da oltre 200 associazioni e società sportive di ogni genere".

Quanti sono i lavoratori sportivi interessati dalla riforma e cosa cambierà per loro?

"Sono interessati dalla Riforma dello sport atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, ma anche altre figure ancillari al mondo dello sport saranno coinvolte. Si stima che gli atleti iscritti ad una federazione sportiva siano intorno ai 4,3 milioni a cui si devono aggiungere gli altri lavoratori coinvolti nella riforma. Ad Arezzo si stima che possano essere intorno ai 2mila lavoratori. La riforma dello sport ha l’obiettivo di modernizzare il sistema sportivo, valorizzare le figure professionali e garantire maggiori tutele ai lavoratori sportivi, che fino ad oggi sono stati caratterizzati da notevoli differenze sul lato previdenziale".

Quali saranno i nuovi oneri per le società sportive?

"Il lavoratore sportivo dovrà essere inquadrato nei nuovi schemi di lavoratore subordinato, autonomo o co.co.co. Le associazioni e le società sportive dovranno effettuare molto più onerosi adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, obbligazioni a cui la maggioranza degli enti sportivi non era abituata, con il rischio, visto il poco tempo a disposizione, di incorrere in sanzioni".

Anche le associazioni dilettantistiche rischiano di avere i carichi fiscali e previdenziali di una normale azienda o ci saranno agevolazioni per loro?

"Gli obblighi connessi alla nuova normativa saranno molteplici e sicuramente le asd si dovranno fare assistere da professionisti specializzati. Per i primi anni sono previste agevolazioni sia contributive sia fiscali per i lavoratori sportivi con redditi annui sotto i 5.000 euro, mentre chi percepisce tra i 5.000 e i 15.000 euro l’anno dovrà pagare solamente i contributi per la previdenza sociale. I lavoratori che superano il limite previsto non potranno usufruire dello sgravio e saranno tenuti al versamento di tasse e contributi secondo la normativa vigente".

Che conseguenze potrà avere questa riforma dello sport?

"Nel momento in cui non si farà più distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, quest’ultimo sarà soggetto alla perdita del vantaggio fiscale e si verrà a creare quindi, una discordanza tra la soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei lavoratori. Gli adempimenti, a fronte di una maggiore uguaglianza e trasparenza, aumenteranno e, con loro anche, gli obblighi connessi al lavoro dipendente, che molte piccole associazioni faranno fatica a farvi fronte. E’ probabile che i maggiori oneri saranno coperti con l’incremento delle quote di partecipazione degli utenti per le attività sportive, soprattutto per bambini e ragazzi, che ne sono i maggiori fruitori".