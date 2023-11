Sport nei parchi, un’area attrezzata al Pionta

Arezzo, 13 novembre 2023 – Arezzo entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. Il Comune toscano, infatti, aderisce al progetto Sport di TUTTI – Parchi ideato da Sport e Salute S.p.A., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, e promosso assieme ad Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Arezzo da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

L'area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese - si trova al parco del Pionta e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente. Il Comune di Arezzo si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use.

“Questa bella novità – ha sottolineato l’assessore allo sport Federico Scapecchi – è frutto dell’impegno condiviso tra Comune di Arezzo e Sport e Salute e nasce dal bando Sport nei Parchi grazie al quale abbiamo ricevuto un finanziamento a cui abbiamo aggiunto un contributo diretto.

Il luogo prescelto non è banale ma un parco dove al precedente degrado l’amministrazione comunale intende sostituire una diffusa riqualificazione. Incrementiamo così il patrimonio di attrezzature pubbliche che già risulta arricchito in molti parchi urbani e analoga operazione verrà effettuata presto nei parchi delle periferie e delle frazioni”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore di Sport e Salute Toscana, Alessandro Viti: “Sport nei Parchi incarna l’ambiziosa finalità di unire tutto il Paese, in nome dello sport, attraverso una palestra a cielo aperto.

Un progetto teso a valorizzare gli spazi pubblici, interessando i giardini, le aree verdi e i parchi con attrezzi sportivi permanenti e digitalizzati, appositamente studiati per offrire la possibilità, indistintamente e senza alcun limite, di praticare attività fisica a sostegno del benessere psico-fisico perché lo sport in natura e all'aperto è un'esperienza immersiva che noi di Sport e Salute consigliamo a tutti”.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza avverrà alle 11,30 di mercoledì 15 novembre alla presenza dell’assessore allo sport Federico Scapecchi assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa.