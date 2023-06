Sport e sostenibilità: Sei Toscana e Nova eroica Buonconvento insieme per l’ambiente

Arezzo, 22 giugno 2023 – Sei Toscana è sempre più impegnata nella promozione di eventi sostenibili. La competenza e gli strumenti dell’azienda, infatti, sono messi a disposizione per supportare e collaborare come partner nell’organizzazione di eventi green, che abbiano cioè sempre più attenzione verso l’ambiente, sia da un punto di vista di rifiuti prodotti che di impatto sul territorio in cui si svolgono.

Dopo “Strade Bianche” ed “Eroica Montalcino”, Sei Toscana sarà partner anche di “NOVA Eroica Buonconvento”, l’evento ciclistico All Road in puro stile Eroica che si svolgerà questo weekend a Buonconvento e che celebra la bellezza delle strade bianche, il gusto della sfida e il divertimento di pedalare in compagnia.

Attraverso la collaborazione tra Sei Toscana-Gruppo Iren e gli organizzatori della manifestazione, quest’anno l’evento sarà ancora più sostenibile, grazie soprattutto ai servizi di raccolta differenziata e ai pannelli informativi presenti sia nel centro storico di Buonconvento che presso i punti di ristoro lungo il percorso di gara.

Non solo, sui rifiuti prodotti durante la manifestazione e il loro avvio a riciclo, sarà condotto un attento monitoraggio al fine di compensare la CO2 emessa. Tra le attività in programma presso lo stand di Sei Toscana-Gruppo Iren nel centro storico di Buonconvento, sabato 24 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, e domenica 25 giugno dalle 10 alle 13, laboratori di educazione ambientale rivolti ai più piccoli a partecipazione gratuita e attività di informazione sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti per gli adulti.

“Siamo felici di proseguire la nostra partnership, assieme al Gruppo Iren, con Eroica – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La corretta gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e il connubio fra sport e ambiente rappresenta, sempre più, un plus per il nostro territorio”.