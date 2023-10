Sporcizia nella palestra: "Un pericolo per i bimbi"

"I nostri bambini devono stare lontani dalla sporcizia e dai pericoli". Si alza il coro di protesta dei genitori dell’istituto comprensivo "Bucine" di Pergine Valdarno, pomo della discordia la palestra di Montalto, nel comune di Laterina-Pergine, che ospita i bambini delle scuole elementari e che, già alcune settimane fa, è stata al centro di numerose polemiche per la presenza di topi e escrementi di geco all’interno della struttura "La cosa, affermano i genitori, va avanti da ormai un mese ed è un rimpallo di accuse tra istituzioni scolastiche e comunali. I bambini, ormai, per un problema o un altro, partono da Pergine con il pulmino per raggiungere la palestra e, sistematicamente, devono tornare indietro. Sono costretti a fare ginnastica fuori dalla scuola, in un campetto adiacente, ma al momento non è stata trovata una soluzione". Una manutenzione che ha lasciato molto a desiderare in questo lasso di tempo tanto che: "Il problema degli escrementi di geco, oltre alla presenza dei topi, è stato rilevato i primissimi di ottobre ma anche nelle settimane successive la situazione è andata avanti e alla luce di questo ci chiediamo: possibile siano i bambini ad accorgersi della cosa e non chi dovrebbe essere preposto al controllo ?".

L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, è proprio il caso di dire così, alcune infiltrazioni d’acqua: "Mercoledì i bambini arrivano in palestra e trovano bagnato in terra a causa di alcune infiltrazioni e sono dovuti tornare indietro". La risposta dell’amministrazione comunale è affidata al primo cittadino Jacopo Tassii (nella foto piccola): "Naturalmente siamo a conoscenza del problema e ci stiamo attivando per poter riportare tutto alla più che completa normalità. Come primo passo aumenteremo i turni di pulizia all’interno della struttura, abbiamo inoltre messo da alcuni giorni delle trappole proprio per verificare la presenza di topi ma non c’è stata nessuna cattura.

La palestra è vicino a un bosco, queste cose purtroppo possono accadere ma anche per quanto concerne le infiltrazioni erano dovute ad alcune gronde intasate che sono state prontamente ripulite. È nostro intento tutelare la salute di tutti, figuriamoci quella dei bambini. Ecco perché stiamo muovendoci più più rapidamente possibile".