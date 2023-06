“Spopola” l’Olivone di Montebenichi. Nuovo riconoscimento

Arezzo, 29 giugno 2023 – Dopo che è entrato a far parte dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia, l’Olivone di Montebenichi è ufficialmente iscritto al Repertorio Regionale delle Risorse Genetiche Locali. Una notizia accolta con soddisfazione dai produttori locali, ma anche dall’amministrazione comunale. Come ha ricordato il sindaco Benini, stiamo parlando di un esemplare unico e secolare. “Questo riconoscimento ci spinge con determinazione a continuare il percorso intrapreso di valorizzazione dell’olivicoltura della Valdambra. Sarà importante investire nella sua diffusione affinchè in futuro si possa ottenerne l’olio EVO”, ha aggiunto il primo cittadino.

Nel 2022, grazie al lavoro svolto dai ricercatori e tecnici del CNR IBE di Firenze, le analisi genetiche avevano confermato che questo albero da frutto è una cultivar autoctona della Valdambra; quest’anno, sempre in collaborazione con il CNR IBE di Firenze, è arrivato un altro premio per la valorizzazione di questo olivo secolare: l’iscrizione al Repertorio regionale. “L’Olivone di Montebenichi è un esemplare di olivo che per dimensioni ed età, si stima intorno ai 500 anni, rappresenta una rarissima eccezione per il patrimonio olivicolo toscano – ha spiegato Graziano Sani del CNR IBE di Firenze – Si presenta come una pianta molto rustica, produttiva, poco alternante e che non manifesta sintomi di rogna. Produce un olio caratterizzato da un alto valore biologico e nutrizionale avendo un contenuto di Acido Oleico molto elevato (79%). L’iscrizione al Repertorio regionale valorizza in modo ancora più evidente la sua unicità”.

La tutela dell’agrobiodiversità non può che iniziare dalla tutela delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione. I repertori regionali istituiti nel 2004 sono una banca dati online in cui sono iscritte, previo parere positivo di 5 commissioni tecnico-scientifiche, le razze e le varietà locali di interesse agricolo, zootecnico e forestale, in particolare quelle a rischio di estinzione, con indicata la zona tipica di produzione e l’ambito locale di produzione. L’Anagrafe nazionale è invece una banca dati istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole in cui sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare e agricolo, locale, di origine vegetale o animale, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. “L’Olivone di Montebenichi sarà conservato dal CNR IBE come risorsa genetica presso il campo di collezione di Follonica e saranno nominati almeno tre “Coltivatori Custodi” tra i quali il Comune di Bucine con il proprio campo di collezione a Montebenichi” , ha concluso il sindaco Benini.