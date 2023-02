Spiaggina addio: polemica sulle demolizioni

di Simona Santi Laurini

Impianti sportivi sotto ai riflettori a Castiglion Fiorentino. È notizia di questi giorni che lo stadio comunale "Emanuele Faralli" è candidato per essere uno dei training centre di Uefa Euro 2032 ovvero una base logistica per una delle nazionali che potrà prendere parte a questa competizione. L’impianto e la città della Torre del Cassero rispondono infatti ai requisiti fondamentali per l’organizzazione, in primis la facilità di accesso a più vie di comunicazione e la presenza di un impianto con le caratteristiche volute dalla Figc con strutture ricettive nelle vicinanze. Al momento, in attesa del responso che arriverà tra settembre e ottobre 2023, c’è anche chi fa notare la necessità di intervenire sul manto erboso del "Faralli". "Alcuni interventi sono già stati eseguiti – precisa il vice sindaco Devis Milighetti (nella foto) – siamo comunque consapevoli che il fondo del nostro stadio abbia necessità di continua manutenzione. Ci stiamo lavorando e le migliorie, necessarie, verranno effettuate". Ma non c’è solo lo stadio a tenere banco nelle discussioni castiglionesi. In questo momento, in effetti, tutte le attenzioni sono rivolte al campo sportivo della Spiaggina, giunto al capolinea dopo decenni di onorata carriera. In quell’area sorgerà una nuova scuola, un asilo nido che consentirà di trovare posto a 66 bambini e quindi a 66 famiglie castiglionesi. Il tutto grazie ad una delle linee del Pnrr.

Ma per il gruppo di minoranza "Città al Centro" non è tutto oro quello che luccica. Oltre ad un afflato nostalgico per le tante generazioni che si sono allenate e hanno giocato a calcio in questo impianto, il gruppo guidato da Rossano Gallorini fa notare che, prima di partire con il cantiere per la realizzazione, sarà necessario demolire la tribuna e il muro di retta di via Piave per un totale di 330 mila euro da finanziare autonomamente. Un dettaglio che non è stato gradito ai consiglieri di opposizione, che si sono affidati ad una nota scritta per condividere con i cittadini le loro perplessità.

"La tribuna è decisamente datata e avrebbe comunque avuto bisogno di un intervento – sottolinea Milighetti – adesso lavoriamo per un nuovo nido ed è normale che il comune si accolli questa spesa". Guardando al futuro, l’amministrazione comunale è in trattativa per acquistare un’area a Montecchio Vesponi dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto e sta già dialogando con alcune aziende per trovare la metodologia più adeguata per realizzarlo. "In questo momento, ricordo anche che abbiamo comunque il campo de La Nave a disposizione" conclude il vice sindaco.