SPI CGIL si schiera a favore delle Comunità energetiche rinnovabili, "Benefici per le comunità" Lo Spi Cgil si è espresso in favore delle Comunità Energetiche Rinnovabili, un progetto che mira a sfruttare l'energia elettrica non autoconsumata. Un'opportunità di cooperazione con le amministrazioni locali per aiutare i pensionati a fronteggiare l'aumento delle bollette energetiche.