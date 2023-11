Spettatori-la Gran Reunion, incontro nazionale al Pietro Aretino

Per il Festival dello Spettatore oggi sabato 11, al Teatro Pietro Aretino, dalle 9,30 alle 13 giornata di studi "Arti performative e intelligenza artificiale, dalle 14,30 alle 19,30, si svolgerà invece l’attesissimo Spettatori - la Gran Reunion #8 incontro nazionale dei gruppi di spettatori in Italia, appuntamento annuale dove gruppi di spettatori aderenti a progetti di formazione e coinvolgimento del pubblico di tutta Italia si incontrano ad Arezzo per condividere motivazioni, desideri, visioni del pubblico a teatro. Si svolgerà al Teatro Pietro Aretino, alle 15,30, Volto Manifesto. Il volto è patrimonio per l’umanità con Lorella Zanardo e Cesare Cantù. Volti diversi tra loro, ma accomunati da una stessa caratteristica: fermare lo scorrere del tempo.

In contemporanea, al Teatro Virginian dalle ore 15 alle 16 in collaborazione con il Festival Meno Alti dei Pinguini si svolgerà il laboratorio per la prima infanzia Il teatro alla finestra, a cura di Nata. Alle 21,15 al Teatro Mecenate, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Pagliacci all’uscita da Leoncavallo e Pirandello, di e con Roberto Latini e con Elena Bucci, Ilaria Drago, Savino Paparella, Marcello Sambati. "Pagliacci", dal libretto dell’opera di Leoncavallo e "All’uscita", atto unico che Pirandello definisce "mistero profano". Sono due testi molto diversi per stile e contenuto, eppure profondamente accostabili: il primo è immerso nel verismo di fine ‘800, nella trama spietata del delitto d’onore e d’amore, il secondo è una parabola metafisica, quasi filosofica; il primo è ambientato in un sud di sole e coltello, il secondo è un notturno di ombre e cimitero. Sembrano, per struttura e doti, collocabili da una parte all’altra di un ponte ideale, fondamentale per la letteratura teatrale, che a cavallo dei due secoli riesce a trasformare i percorsi sintattici in prospettive drammaturgiche; sembrano essere una bella occasione per riflettere nel tempo di oggi attraverso i riflessi dei secoli scorsi.