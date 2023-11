"Spettatori". Grande reunion al Festival

Si parte con Enzo Jannacci - Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, torna dall’8 al 12 novembre l’ottava edizione del Festival dello Spettatore, ideato e promosso dalla Rete Teatrale Aretina col sostegno della Regione e del Comune, con il contributo di Fondazione Cr Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Toscana Spettacolo, Unicoop. Un appuntamento unico nel panorama nazionale, la cui caratteristica è quella di focalizzare l’attenzione sul pubblico. "L’edizione 2023 - dice Massimo Ferri, presidente Rete Teatrale Aretina - torna a occuparsi della connessione tra arti sceniche e tecnologia, stavolta portando l’attenzione sull’Intelligenza Artificiale, le sue implicazioni etiche e potenzialità a supporto della creatività". L’8 novembre alle 21 al Cinema Eden, si parte con Enzo Jannacci - Vengo anch’io di Giorgio Verdelli. Al termine della proiezione Simone Emiliani di Sentieri Selvaggi, intervista il regista. Giovedì 9 novembre, all’Eden alle 20,30 Il Diario di Sisifo di Mateusz Miroslaw Lis. Al termine Simone Emiliani di Sentieri Selvaggi intervista il regista. Per la durata del festival, da venerdì 10 a domenica 12 novembre, (Fondazione Guido d’Arezzo - dalle 14,30 alle 22, per uno spettatore alla volta) si potrà partecipare a Never be lonely again. Intimacy in the age of machines, di Welcome Project con Aurora Kellermann, Maria Grazia Bardascino, Silvia Massicci e la regia di Chiara Elisa Rossini. Venerdì 10 al Virginian, alle 16 in collaborazione con il Festival Meno Alti dei Pinguini La Baracca - Testoni Ragazzi porta in scena lo spettacolo per la prima infanzia Un camion rosso dei pompieri. Al Pietro Aretino, alle 17.30 Come Ada.

Omaggio ad Ada D’Adamo, con Elena Stancanelli, Roberta Scaglione, Alfredo Favi e introduzione di Gerarda Ventura, a seguire presentazione del libro vincitore dello Strega. Alle 21,15, al Mecenate, R.osa 10 esercizi per nuovi virtuosismi di Silvia Gribaudi, con Claudia Marsicano e la coreografia e regia di Silvia Gribaudi. Performance che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo. Sabato 11 al Pietro Aretino, dalle 9,30 giornata di studi "Arti performative e intelligenza artificiale". Dalle 14,30 l’attesissimo Spettatori-la Gran Reunion.