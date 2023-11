Spettacolo di foglie nel Parco. Si moltiplicano le prenotazioni dalla Verna a Camaldoli

di Francesca Mangani

Una tavolozza di colori che regalano magia. Arancione, rosso, giallo, fino al viola degli arbusti attaccati alla roccia, e i sempreverdi che spuntano rigogliosi dalle foreste: si presenta così in queste settimane l’alto , ormai meta indiscussa di chi ama il foliage. Le prenotazioni sono in aumento, ad attrarre i turisti le passeggiate con le guide naturalistiche locali in cerca dello scatto perfetto, dello scorcio romantico o del bramito dei cervi. E’ questa l’attrattiva del momento, grazie a sentieri nascosti e fuori dai percorsi tradizionali, che permettono di apprezzare ogni sfumatura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Se una volta con l’autunno iniziava il periodo di bassa stagione e in molti chiudevano i battenti per il riposo invernale, oggi il in questo periodo è più vivo che mai. Due dei luoghi più belli per godere dello spettacolo sono senza dubbio il Santuario della Verna, da dove è possibile vedere i colori del bosco monumentale di faggi, aceri e abeti della foresta sacra, e la cima del Monte Penna, che sovrasta invece l’Eremo di Camaldoli, luogo altrettanto spettacolare. E proprio il Santuario della Verna e l’Eremo di Camaldoni anche in autunno segnano record di presenze: si va verso il milione di ingressi pur essendo praticamente impossibile contare con esattezza le migliaia di persone che anche solo in giornata entrano ed escono dai luoghi sacri. I parcheggi tuttavia sono un buon indice di affluenza: trovare un posto auto nel fine settimana è ormai praticamente impossibile.

"Il Parco nazionale offre in questo periodo uno degli spettacoli naturali più belli del mondo – spiega Luca Santini, presidente del Parco Nazionale – la straordinaria ampiezza tonale si spiega grazie al loro trovarsi a cerniera tra l’area mediterranea e quella europea: questa dislocazione geografica consente l’associazione di specie forestali di diverse provenienza e genera un’eccezionale biodiversità con oltre quaranta specie di alberi presenti: un vero primato per le nostre latitudini".