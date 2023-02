Spesa vicino a casa: i vantaggi del chilometro zero Il controllo maggiore e la garanzia della stagionalità

Consumare prodotti coltivati vicino a noi è un’abitudine che porta a vantaggi sia personali che collettivi. Quando la merce non deve compiere viaggi lunghi per arrivare nelle tavole dei consumatori, conserva maggiormente le proprie sostanze nutritive e non ha bisogno dei conservanti per mantenersi intatta. I costi sono più bassi perché non si aggiungono le spese per il trasporto e soprattutto i mezzi utilizzati, dovendo coprire una distanza inferiore, creano minore inquinamento.

Se scegliamo prodotti locali abbiamo anche una maggiore sicurezza sull’utilizzo dei pesticidi e quindi sappiamo che ciò che mangiamo è sano. Rispettiamo, inoltre, la stagionalità dei prodotti, mettendo le basi per una dieta sana e equilibrata.

E allora perché ancora molti di noi scelgono la grande distribuzione? La mancanza di tempo a causa degli impegni della vita quotidiana ci induce a rivolgersi ai grandi supermercati, dove solo a volte esiste uno spazio dedicato ai produttori locali.

Nella nostra zona, però, esistono realtà che permettono di acquistare prodotti a km zero, senza dover sprecare del tempo prezioso, ad esempio proprio l’esperienza dell’Alveare o il Mercatale, che fungono da raccordo tra i consumatori e i coltivatori zonali.