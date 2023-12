"Speronò mio figlio, cerco quel tir". L’appello del padre sui canali social

Nell’era dei social l’appello corre su Facebook dove un genitore oltre a ricostruire quanto accaduto nei pressi del casello autostradale di Monte San Savino lancia anche un appello per ritrovare il camion protagonista - sulla base del suo racconto - in negativo. "Questa è l’auto di mio figlio Daniele - racconta Fabrizio Guarducci sui social - dopo che un tir l’ha sventrata quando era fermo a casa di una avaria sulla corsia di emergenza la mattina del 18 dicembre alle 6.50 sulla A1, in direzione nord, a 500 metri dall’uscita di Monte San Savino". L’auto, una Citroen, mostra i segni della collisione nella parte posteriore sinistra e sulla fiancata. "Era a bordo fortunatamente si era spostato sul lato del passeggero - prosegue Fabrizio - per prendere il giubbetto catarifrangente". A nulla sarebbero serviti i segnali delle auto che seguivano il veicolo e che hanno assistito alla scena in diretta, stando al racconto del signor Guarducci che risiede a Prato insieme al figlio Daniele, 36 anni, che quella mattina stava rientrando a casa da Trevi. "Se qualcuno ha assistito alla scena ed ha per caso preso il numero di targa del tir - prosegue l’appello - chiedo gentilmente possa segnalarlo alla Polizia Stradale di Arezzo". A distanza di giorni nessuno però sembra essersi fatto vivo come racconta Fabrizio, rintracciato per conoscere come è proseguita questa storia.

"Oggi (ieri, ndr) si è sottoposto ad una nuova visita medica per via del contraccolpo. Il tir? Si tratta di un veicolo rosso e beige. Tramite il nostro avvocato chiederemo di poter avere accesso alle telecamere che sono presenti su quel tratto dell’autostrada, soprattutto quelle che sono segnale al chilometro 372+270 della carreggiata nord, poco prima dell’orario in cui è avvenuto l’incidente". Ciò che colpisce maggiormente il signor Fabrizio però è un altro aspetto, in attesa di capire se sarà possibile rintracciare quel mezzo. "Nonostante i segnali luminosi con i fari e il clacson chi era alla guida di quel tir non si è fermato. Eppure tutti possono vedere bene quanto e come sia danneggiata l’auto su cui era mio figlio sul lato sinistro. Spero che qualcuno si faccia avanti".