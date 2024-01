Spazio infermieristico alla Campo di Marte. Farmacie, servizi sette giorni su sette

Dai tamponi agli elettrocardiogrammi, dalle autoanalisi alle medicazioni. Le Farmacie Comunali di Arezzo tracciano un primo, positivo, bilancio dell’attività condotta dallo Spazio Infermieristico alla "Campo di Marte" che ha permesso di porre uno sportello a disposizione dei diversi bisogni primari dei cittadini per sette giorni su sette. Le numerose prenotazioni registrate per i diversi servizi hanno motivato infatti a sviluppare un’apertura continuativa dal lunedì al sabato in orario mattutino e la domenica per l’intera giornata che non ha conosciuto soste nemmeno durante le festività natalizie, garantendo continuativamente la possibilità di effettuare screening ed esami per ottenere risposte sul proprio stato di salute in modo rapido, senza attese e affidabile. Questo Spazio Infermieristico è un ulteriore passaggio per concretizzare il modello di una "Farmacia dei Servizi" sempre più prossima alle necessità socio-assistenziali del territorio, con un regime di sussidiarietà con il Servizio Sanitario Nazionale e con l’unione tra le competenze professionali di farmacisti e infermieri. Tra le prestazioni di maggior richiamo dell’ultimo trimestre i tamponi Covid richiesti anche per i ricoveri ospedalieri, l’elettrocardiogramma per le attività sportive e l’autoanalisi che, dopo gli eccessi delle festività, permette di ottenere da un semplice prelievo dal polpastrello utili informazioni su emoglobina glicata, glicemia e profilo lipidico. I servizi sono in costante sviluppo e comprendono oggi medicazioni, cicli iniettivi intramuscolo, rilevazione dell’indice di massa corporea, holter cardiaco, misurazione pressione, somministrazione colliri, tamponi streptococco, rimozione punti e pulizia auricolare.