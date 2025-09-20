Sparse Plus . Il festival a cielo aperto

Domani alle 17 il centro storico di Bibbiena si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con Shoeshine, lo spettacolo di Luigi Ciotta (nella foto) a ingresso gratuito che segna il secondo appuntamento dello Sparse Plus Festival, il progetto europeo che porta lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali. Giunto alla seconda edizione, il festival approda in cinque borghi toscani con una programmazione pensata per le famiglie. Shoeshine (età consigliata dagli 8 anni) è un incontro tra attore e pubblico, più che una performance tradizionale. Protagonista è un "lustrascarpe teatrale" che, con ironia e poesia, trasforma un gesto semplice in occasione di relazione. In scena ci sono un vecchio giradischi, improvvisazione, tecniche clownesche e manipolazione di oggetti. "In una società dominata dalla fretta – spiega Ciotta – il lustrascarpe diventa simbolo di una pausa necessaria, un momento per riflettere, respirare e conoscere". Sparse Plus proseguirà il 28 ottobre al Teatro Excelsior di Reggello, il 29 al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance e il 30 al Teatro Quartieri di Bagnone con We Live Here, performance di danza interattiva per bambine e bambini dai due anni.

Il progetto, finanziato da Europa Creativa, nasce per ridurre il divario culturale tra città e aree rurali, che ospitano il 30% della popolazione europea ma hanno meno accesso a eventi dal vivo. Coordinato in Italia da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e da Amat (Marche), Sparse Plus è sostenuto da una rete di partner internazionali che spazia dall’Estonia alla Svezia, dalla Lituania alla Romania, fino a Germania, Polonia e Ungheria.