Sparite le fedi nuziali, anziana truffata Restituite all’anniversario di matrimonio

Quelle fedi nuziali, sparite insieme al truffatore che aveva suonato al campanello spacciandosi per un poliziotto, ora sono di nuovo tra le sue mani. Il regalo più bello nel giorno dell’anniversario di matrimonio. Questa volta, al campanello hanno suonato i carabinieri che hanno restituito i monili a una settantanovenne di Subbiano.

A fine marzo, la donna era stata raggirata da due balordi con la solita tecnica ormai utilizzata a ripetizione, ma ancora efficace perchè continua a mietere vittime inconsapevoli. Quel giorno, il 27 marzo, a casa dell’anziana si sono presentati due uomini che l’avevano imbrogliata riuscendo a portare via oggetti in oro per un valore di duemila euro.

La tecnica è sempre la stessa e la denuncia della donna ai carabinieri lo conferma: uno dei due, dice di essere un agente delle forze di polizia e la contatta preventivamente al telefono. L’avverte che il figlio è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che per evitare l’arresto e il trasferimento in carcere è necessario pagare un avvocato, un professionista incaricato della difesa. L’impostore ha avuto gioco facile sull’anziana. Nel frattempo, il complice poco dopo la telefonata che l’ha messa in agitazione, si è presentato a casa chiedendole una cauzione di quattromila euro per salvare il figlio dai guai giudiziari. L’anziana è caduta nella trappola dei truffatori e ha consegnato l’oro che aveva disposizione.

Ma qualcosa, alla fine, non ha funzionato: la donna ha subito denunciato tutto ai carabinieri e il truffatore è stato intercettato a Pontassieve anche grazie a telecamere e riscontri investigativi. L’oro rubato è stato restituito. Insieme alle fedi nuziali.

Angela Baldi