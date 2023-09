Spalletti guarda che Dea. A Zingonia la visita del Ct

Un ospite d’eccezione ieri al Centro Bortolotti di Zingonia: Luciano Spalletti è stato infatti in visita all’Atalanta. Il Commissario Tecnico dell’Italia, reduce dalla vittoria sull’Ucraina nelle qualificazioni all’Europeo, dopo aver assistito all’allenamento dei nerazzurri, si è intrattenuto con mister Gasperini e la dirigenza atalantina. E potrebbe esserci proprio l’attaccante Scamacca, che Gasperini sta rilanciando, fra gli osservati speciali del Ct.

Nerazzurri bergamaschi che che già guardano alla prossima sfida con la Fiorentina

È c’è un jolly inatteso che Gasperini potrebbe giocarsi domenica a Firenze, il giocatore ’’underdog’’, un po’ sparito dai radar e quasi dimenticato anche a livello mediatico in questo primissimo scorcio stagionale. Luis Fernando Freto Muriel può infatti essere la sorpresa offensiva dell’Atalanta. Per tutta l’estate il 32enne attaccante colombiano, appena 3 gol lo scorso anno, appena 12 gol dal 2021, si è allenato con i bagagli pronti: la sua cessione sembrava sicura fino agli ultimissimi giorni di mercato. Lo cercavano club stranieri e intorno a Ferragosto anche la Roma si è mossa per lui.

Invece sono partiti Hojlund, Boga e il connazionale Zapata, ma non lui. Scelta tecnica del club, condivisa anche dal tecnico:perché Muriel, per talento, capacità balistiche e fantasia, oltre all’esperienza, può rappresentare la variante in un attacco con il corazziere Scamacca, il gioiello De Ketelaere e il guastatore Lookman, oltre al ripescato russo Miranchuk, altro dato per partente sicuro e invece rimasto come quinta punta nerazzurra. Ma è su Muriel che i tifosi sono pronti a scommettere: il Ronaldito di San Tomas, ai margini delle rotazioni in queste prime tre giornate, con due spezzoni contro Frosinone e Monza, pur sembrando ancora lontano dalla migliore forma fisica (dopo un’estate in cui ha saltato quasi tutte le amichevoli), ha comunque regalato i primi sprazzi, dando segnali positivi.

Lo stesso Gasperini ha definito il 32enne cafetero "molto motivato" e la sosta per le nazionali gli ha consentito di lavorare al centro sportivo di Zingonia per ritrovare lo smalto migliore e perfezionare la sintonia con Gianluca Scamacca, anche lui restato a Bergamo in queste due settimane.

Con Lookman rientrato dalle partite con la Nigeria, e lo stesso De Ketelaere tornato dagli impegni con il Belgio, la coppia favorita per giocare titolare domenica a Firenze sembra essere proprio quella formata da Scamacca e da Muriel, che tra l’alto è anche ex di turno.

E contro le sue ex squadre (Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina) il colombiano ha quasi sempre rispettato la fatale legge dell’ex con gol a grappoli e assist.