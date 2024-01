Ovuli di cocaina nel vano motore dell’auto: arrestato un uomo

Arezzo, 26 gennaio 2024 – Un arresto nell’Aretino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un uomo è stato scoperto dai carabinieri di Cortona con 18 ovuli di cocaina nascosti nel vano motore dell'auto. L'uomo, straniero, senza fissa dimora, a bordo di un'utilitaria intestata a una ditta di autonoleggio, fanno sapere gli investigatori, era stato controllato nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, dai militari. Insospettiti dalla sua presenza anomala in quel territorio e dal comportamento nervoso, i carabinieri hanno effettuato la perquisizione personale e del veicolo, trovando l’uomo in possesso di 18 grammi di cocaina, suddivisa in altrettanti involucri di cellophane trasparente, occultati in un sacchetto, posto nella calandra del vano motore del veicolo.

Trovati anche 440 euro in contanti ritenuti dagli investigatori provento dello spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro penale. Lo straniero, concluse le formalità di rito, è stato posto in libertà ex art. 121 del d.lgs n. 271 del 1989, come disposto dall'autorità giudiziaria.