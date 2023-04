Spaccio casa per casa Cocaina a chili, 7 arrestati

Oltre 100 episodi di cessione di sostanze stupefacenti solo da febbraio a dicembre 2021 fra la Valdichiana senese e quella aretina a Foiano. La cocaina era il ’core business’ del gruppo, composto da 26 persone finito nella rete tessuta dai carabinieri della compagnia di Montepulciano: 3 sono gli arresti con obbligo di dimora e sette quelli domiciliari, misura scattata anche per un 47enne di Foiano.

Sequestrati sette chili di coca per un valore di 300mila euro, cifra che sarebbe triplicata nello smercio al dettaglio, e oltre 70mila euro in contanti. Il blitz martedì all’alba. Non erano ancora le 6 quando a Sinalunga un centinaio di militari e cani sono entrati in azione, un blitz scattato contemporaneamente anche nelle province di Arezzo, Perugia, Terni e Monza-Brianza. Tutto era partito da un arresto per droga a Sinalunga nel febbraio 2021, quando il padre era finito in carcere e il figlio che usciva dall’abitazione denunciato perché trovato con alcune dosi.

Da qui l’inchiesta culminata, nel dicembre successivo, in un nuovo blitz, questa volta a Chiusi. Quando uno straniero residente a Chianciano Terme era stato trovato con tre chili e mezzo di cocaina portati dalla Lombardia nel Senese, nascosti sotto il cambio dell’auto. La stessa quantità di polvere bianca veniva trovata contemporaneamente in casa del fratello che viveva in Lombardia, da dove arrivava in Valdichiana.

Fondamentali per le indagini sono state le intercettazioni che hanno permesso di ricostruire la catena dello spaccio non solo di cosa, c’era anche hashish e marijuana. Intercettazione a cui, ad un certo punto, sono seguite osservazione e pedinamenti, con telecamere nelle abitazioni e microspie sulle auto. I movimenti avvenivano nelle ore di punta, per dare meno nell’occhio.

Notevole il via vai nel centro storico di Sinalunga. Il gruppo aveva creato una fitta rete di spaccio al minuto, che avveniva nelle abitazioni di alcuni indagati. In casa si comprava la droga che l’acquirente in parte usava, e in parte rivendeva. Non c’erano piazze di spaccio, le zone cambiavano di volta in volta. Soprattutto lo stupefacente che veniva dal nord veniva nascosto in luoghi insospettabili e lontani dalle abitazioni.

Adesso i reati contestati, oltre allo spaccio, sono favoreggiamento reale e furto aggravato. Tre indagati, infatti, per arrotondare avrebbe rubato fra l’ottobre e il novembre 2021 a Sinalunga, Montepulciano, Massa Martagna e Foiano, 14 catalizzatori.