Spaccia nel bus, la polizia ferma la corsa. Gli agenti lo arrestano con tre etti di hashish

Hanno fermato un autobus del trasporto pubblico locale e una volta saliti a bordo gli agenti di polizia hanno arrestato per spaccio in flagranza di reato un cittadino straniero regolare in Italia. La Polizia di Stato stava effettuando infatti in quel momento una serie di controlli finalizzati a contrastare e prevenire reati a danno del personale addetto al trasporto pubblico, ultimamente finito a più riprese nel mirino e al centro di episodi di micro criminalità. Durante una di queste attività di controllo, gli agenti hanno arrestato un uomo per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E’ accaduto ad Arezzo nella serata di giovedì dopo una segnalazione pervenuta al Numero unico per le emergenze 112. Il personale della Squadra Volante ha controllato così le persone che si trovavano all’interno di un autobus di linea in transito in via Benedetto Croce. Una volta fermato il mezzo pubblico, il personale di polizia ha chiesto all’autista di aprire soltanto la porta anteriore. Entrando all’interno dell’autobus gli agenti si sono accorti che un uomo seduto nei posti centrali, una volta accortosi della presenza della polizia, ha cercato immediatamente di raggiungere l’uscita dopo aver lanciato a terra alcuni involucri. La stessa persona è stata poi fermata dagli agenti che nel frattempo avevano recuperato gli incarti di cui l’uomo si voleva sbarazzare velocemente. I pacchetti erano in realtà due panetti di stupefacenti avvolti nel cellophane trasparente. La persona fermata è stata portata in Questura e perquisita. Qui è stato trovato un altro panetto della stessa tipologia. L’esito degli accertamenti della Scientifica, ha stabilito si trattasse di 304 grammi di hashish.

Angela Baldi