Spaccate a Montevarchi. Il colpevole è già libero

Troppo presto per cantare vittoria. Il malvivente che ha messo a soqquadro il territorio comunale di Montevarchi negli ultimi mesi è già a piede libero. Solo mercoledì la Polizia Municipale cittadina l’aveva tratto in arresto mentre stava per compiere un altro dei suoi reati, sembrava fosse la volta buona che commercianti e cittadini cominciassero a dormire sonni un po’ più tranquilli ma proprio ieri, a nemmeno quarantott’ore dalla sua cattura, non è stato convalidato l’arresto e come nei giorni scorsi, adesso, è libero di agire e delinquere come meglio crede. Sulla sua testa peserebbero addirittura 40 denunce, il primo cittadino Silvia Chiassai Martini in un comunicato si era complimentata con le forze dell’ordine per la fattiva operazione portata a termine ma, evidentemente, ha issato troppo presto le braccia al cielo e ora la situazione sembra essere tornata al punto di prima. A lui sono ascrivibili, a quanto pare, reati di micro criminalità commessi non soltanto a Montevarchi ma anche in zone limitrofe, dalle spaccate compiute nel giro di un paio d’ore a due dei principali saloni di acconciatura della città, altrettanti episodi in pochi giorni all’interno del noto ristorante Castellucci, così come le "visite" a uno dei patronati cittadini e, più recentemente, i soldi rubati oltre ai danni perpetrati al bar del palazzetto dello sport.

Pare sia stato l’autore anche di uno scippo ai danni di un’anziana signora in pieno giorno nel centro storico. Di tutto un po’, quel che sembrava ormai alle spalle e invece tornato di strettissima attualità. E la rabbia tra commercianti e cittadini sta raggiungendo picchi altissimi dopo che, appresa la notizia dell’arresto, si erano per un attimo tranquillizzati.

Massimo Bagiardi