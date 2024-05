Spaccata anche da Sforrazzini. Via computer e cassa: 13 mila euro

di Massimo Bagiardi

Ancora un esercizio commerciale valdarnese nel mirino dei ladri. A finire nella rete dei malviventi, dopo i ripetuti episodi dei giorni scorsi tra San Giovanni, , e Terranuova, è toccato stavolta al punto vendita di articoli per ufficio e informatica Sforazzini Buffetti Store, in via Pasteur a nella zona a nord della città. Nella notte tra martedì e mercoledì, attorno alle una, alcuni ignoti forzando la principale porta d’ingresso con un piede di porco sono entrati all’interno del negozio portando via 12 computer oltre a circa 300 euro presenti nel registratore di cassa, che è stato forzato per poter portare a termine l’azione furtiva. Alla fine si conteranno danni per circa 13mila euro, con 11 mila di questi riguardanti il materiale informatico e i restanti tra porta automatica divelta, registratore di cassa non più utilizzabile oltre al misero bottino che conteneva al suo interno. L’allarme è suonato normalmente, veloce è stata l’operazione della banda di malviventi che con volto coperto hanno cercato di arraffare più oggetti possibili per poi darsi alla fuga con un’autovettura posizionata appena fuori dal negozio.

L’episodio è stato denunciato al locale commissariato di Polizia, al vaglio delle forze dell’ordine anche le telecamere presenti dentro il punto vendita che potrebbero dare una mano per risalire agli autori del furto. Tangibile e giustificata l’amarezza del titolare Andrea Vannelli: "La nostra è un’attività storica, sono 14 anni che ci siamo ormai spostati nella zona più a nord della città ma mai eravamo stati oggetto di queste visite decisamente e sgradite. Siamo scossi, non potrebbe essere altrimenti, speriamo soltanto che le forze dell’ordine individuino coloro che hanno commesso questo grave danno". Non è da escludere, a questo punto, che dietro a tutti questi episodi malavitosi ci sia una banda organizzata.

Nella notte tra domenica e lunedì ignoti sono entrati all’interno del punto scommesse Snai di Terranuova e, con medesima modalità, hanno portato via circa 10mila euro presenti in cassaforte e poi come non ricordare quanto avvenuto, sempre nelle scorse settimane, in due bar di Levanella e con miseri bottini e molti danni alle strutture oltre all’intrusione sempre in un punto scommesse Snai distante pochi metri da Sforazzini, risalente allo scorso febbraio, nel corso del quale furono arrecati alcuni danni al fondo commerciale ma senza venire in possesso dell’incasso della giornata che, la sera prima, era stato portato via dal titolare dell’esercizio.