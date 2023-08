Sostenibilità, premiata struttura della Valdichiana

Arezzo, 31 luglio 2023 – “Sostenibilità in ogni sua declinazione”.

Il nuovo motto della giornata mondiale del turismo è stato preso alla lettera da una piccola struttura ricettiva di Cortona, il B&B Casa Bellavista di Simonetta Demarchi, una delle poche realtà in Italia ad aver raggiunto sette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGS) indicati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

I temi in cui l’imprenditrice della Valdichiana è stata promossa sono la sostenibilità ambientale, responsabilità sociale, uguaglianza di genere e diversità, salute e sicurezza, monitoraggio e reportistica, obiettivi futuri e impegni: un risultato che va nella direzione richiesta dalle Nazioni Unite per implementare pratiche sostenibili e responsabili nell’industria turistica.

“Il mio percorso verso un’impresa sostenibile è iniziato nel 2010 – spiega Simonetta Demarchi – sono partita con l’istallazione di un impianto fotovoltaico per fornire energia al mio B&B, ho consolidato la raccolta differenziata e successivamente sono passata all’acquisto di prodotti locali, soprattutto frutta e verdura in linea con una proposta di cibo vegetariano e vegano.

Ho anche eliminato le saponette per dispenser ricaricabili. Nel 2022 mi hanno riconosciuta come Case Study dalla società Sostenabitaly e da due anni mi occupo di turismo responsabile: per aumentare il punteggio della mia struttura a breve installerò delle batterie di accumulo per ridurre la produzione di CO2 e pianterò alberi ad alto fusto”.

“Non posso che usare le parole del Segretario Generale dell’organizzazione mondiale del turismo sig. Zurab Pololikashvili - dice Laura Lodone, responsabile dell’area turismo di Confcommercio Toscana – ‘Il nostro settore (il turismo ndr) offre loro la possibilità di guadagnarsi da vivere. Di guadagnare non solo un salario, ma anche dignità e uguaglianza.

I lavori nel turismo danno anche potere alle persone e offrono la possibilità di avere un interesse nelle proprie comunità’. Su questo potere di partecipare attivamente alla vita della propria comunità - continua Laura Lodone - ci si dovrebbe approcciare al settore, anche da parte dei residenti, per un coinvolgimento degli stessi al fine di far sentire il viaggiatore non un turista, ma un ospite temporaneo rendendo in questo modo i locali orgogliosi di mostrare il proprio territorio e cultura, insieme ad un'attenzione nella salvaguardia dell’ambiente per evitare un effetto ‘Disneyland’.

Dove, quindi, il turismo sostenibile va a braccetto con il turismo responsabile”. “La notizia che nel nostro territorio ci sono esempi di questa sensibilità ci riempie di gioia – commenta il responsabile delegazione di Confcommercio Valdichiana Carlo Salvicchi – il mondo sta cambiando ed è importante che le imprese riescano a metabolizzare un nuovo modo di fare impresa, che abbia come valore fondante non solo il risvolto economico, ma anche il rispetto per l’ambiente e per tutta l’umanità.

Siamo orgogliosi che ancora una volta la Valdichiana rappresenti un esempio da seguire grazie allo straordinario lavoro delle tante attività ricettive ed extraricettive che rappresentiamo”.