Sostegno alle piccole imprese Il Comune investe 500mila euro

BIBBIENA

Supporto alle piccole imprese ed al commercio: in questi anni l’amministrazione di Bibbiena ha portato avanti 6 progetti con un investimento di 500 mila euro. Proprio i piccoli negozi e le piccole imprese sono il cuore pulsante di una comunità, per questo il Comune ha voluto dimostrare loro vicinanza e sostegno. "L’amministrazione ha scommesso sul piccolo, sui negozi di vicinato, sulle aziende artigiane familiari – spiega il sindaco Filippo Vagnoli – perché crede che queste siano le colonne della nostra micro economia e una luce sempre accesa sul nostro futuro". Con la Lira di Bibbiena, la moneta virtuale attraverso la quale è stato possibile dare sostegno alle famiglie in difficoltà e ai piccoli negozi, sono stati investiti 100 mila euro. Nell’ultimo bando emesso sono state invece ben 249 le famiglie a cui sono stati riconosciuti i buoni spesa e 35 le attività che ne hanno beneficiato. Sono stati inoltre strutturati 3 progetti per erogare contributi a fondo perduto per aiutare le aziende nel pagamento bollette acqua mentre uno sconto speciale è stato predisposto per il pagamento dei rifiuti. C’è poi il bando di aiuto a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature utili alle piccole realtà artigiane e l’amministrazione, dal 2016, ha infine previsto l’esenzione dal canone per l’occupazione del suolo pubblico per le piccole attività commerciali.