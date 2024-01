Sosta, nuovo piano in viale Diaz . Disco orario per parcheggiare. Posti liberi per i residenti

Risolto il problema legato alle difficoltà di parcheggio in viale Armando Diaz a Sansepolcro, nel tratto compreso fra i numeri civici 20 e 60 (zona ex Telebar), quello davanti ai palazzi nei quali si registra una elevata densità abitativa. Su entrambi i lati della parallela alla strada centrale, l’ordinanza dirigenziale del Comune datata 18 gennaio istituisce la sosta limitata, regolata attraverso l’esposizione del disco orario per la durata di 60 minuti; soltanto i residenti autorizzati sono esonerati dall’esposizione del disco orario, purchè questi ultimi esibiscano il permesso rilasciato all’interno del veicolo. La giunta municipale aveva in tal senso deliberato lo scorso 1° dicembre. Soddisfazione da parte del gruppo di maggioranza "Cittadini per Sansepolcro", il cui consigliere comunale Giuseppe Pincardini ha affermato: "Dopo tanto tempo, è stata data la risposta a una problematica importante legata alla viabilità cittadina, che però incide inevitabilmente sulla quotidianità, andando incontro ai bisogni dei residenti e dimostrando attenzione ed efficienza".

La vicenda era stata sollevata nell’estate del 2020 da Giampiero Piccini, che vive proprio in quello specifico punto, il quale aveva evidenziato come la situazione fosse arrivata alla esasperazione, dal momento che in tanti - approfittando dei box liberi e senza alcuna regolamentazione della sosta - arrivavano magari di prima mattina e vi lasciavano l’auto per l’intera giornata lavorativa, mentre i residenti di alcuni dei palazzi che insistono in quella strada non dispongono di parcheggi interni e quindi ogni volta erano costretti a "combattere" per trovare un posto; disagi che si acuivano quando vi erano sacchetti con la spesa o bagagli da trasportare. Piccini aveva anche fatto riferimento ai ristoranti del posto, che in quel periodo di pieno Covid-19 avevano dovuto allargare gli spazi per rispettare il distanziamento sociale, sottraendo così ulteriori superfici per la sosta dei veicoli. Un richiamo era stato fatto da lui alla precedente amministrazione comunale, invitandola a prendere i provvedimenti che ora ha adottato quella attuale. "Credo che finalmente sia stata presa la decisione giusta – ha dichiarato lo stesso Piccini - poiché non nega il parcheggio temporaneo a nessuno e allo stesso tempo tiene in considerazione le esigenze di noi residenti. Mi dispiace soltanto per Luigi Falasconi (che abitava in uno dei palazzi n.d.a.), anche lui convinto sostenitore di queste modifiche. Purtroppo, ci ha lasciati qualche giorno fa e non ha fatto in tempo a veder realizzato quell’obiettivo per il quale si era impegnato anche lui".