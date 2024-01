S.o.s. informatico: incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti e personalizzati

Arezzo, 15 gennaio 2024 – Proseguono alla Biblioteca Città di Arezzo gli incontri dedicati a chi ha bisogno di risolvere dubbi o necessita di aiuto per utilizzare al meglio i programmi software del proprio computer o cellulare o tablet.

Le prossime tre date del ciclo gratuito “S.o.s. informatico” sono previste infatti per i giovedì 18 gennaio, 1 febbraio e 7 marzo alle 18,30. Un esperto sarà a disposizione dei partecipanti per facilitare l’uso della posta elettronica, dello SPID, le ricerche su internet, il salvataggio di foto e musica, il passaggio dati tra pc e smartphone e tanto altro ancora, ma non per assistenza hardware.

Gli incontri, organizzati grazie al sostegno di Regione Toscana, si terranno anche nelle biblioteche comunali di Bibbiena, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Terranuova Bracciolini e alla Mediateca CRED di Ponte a Poppi. Prenotazioni telefoniche o tramite e-mail agli indirizzi delle biblioteche coinvolte.

Tutte le date, sedi e orario sono disponibili online nel sito della Rete documentaria aretina: arezzo.biblioteche.it