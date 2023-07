Sorrenti, figlio delle stelle al Prato L’artista canta e si racconta "Quella luce degli anni settanta"

di Gloria Peruzzi

AREZZO

Chiede ancora musica il pubblico del MenGo Music Fest. Dopo il sold out di ieri sera con lo strepitoso concerto di Salmo, tornato ad abbracciare con la sua musica e la sua energia i suoi fans. Pubblico accontentato perchè, novità di questa edizione, il festival arriva fino alla domenica. Così stasera il palco del Prato tornerà ad accendersi per l’ultima serie di concerti (ingresso gratuito), che tra leggende della musica italiana e band emergenti concluderanno questa XIX edizione. A cominciare da Alan Sorrenti, già protagonista ieri pomeriggio della sezione ‘Cult’ del MenGo.

Figura iconica della musica italiana, grazie al suo talento poliedrico e alla sua volontà di sperimentare, Sorrenti sta girando l’Italia con il nuovo tour che segue l’uscita dell’album "Oltre la zona sicura" . Al Prato stasera, le canzoni nuove si alterneranno ai suoi grandi successi, accompagnato dalla straordinaria Band Exotica.

È felice e sorpreso, Alan Sorrenti che dopo quasi venti anni di assenza, in giro per l’Italia sta vedendo molti giovani ai suoi concerti. Merito senz’altro di un brano come "Figli delle Stelle" che resiste ancora oggi nelle loro playlist: "È diventato quasi uno stile di vita - racconta il cantautore - quasi si ritrovassero anche loro, oggi, ad avere le stesse aspirazioni, la stessa voglia di energia e di luce che cantavo negli anni settanta". La sua è inesauribile, a 72 anni ha in mente molti progetti da realizzare a cominciare dalla musica:"In questo momento mi piacerebbe unire alla mia melodia, l’elettronica e sonorità tribali".

E’ la sua indole, quella che l’ha portato ogni volta a sperimentare territori sonori nuovi, lasciandosi pervadere dalla musica. Una storia, la sua, che ha cominciato a raccontare in un libro, di cui però non vuole rivelare molti particolari, anche se promette che sarà il racconto insolito di una vita piena di cambiamenti e trasformazioni. Come quella arrivata con il Buddismo:"L’inizio della mia rivoluzione umana. Mi ha liberato dalla schiavitù dell’ego e mi sono riavvicinato agli altri, perchè la vita non gira solo intorno a noi stessi, quello è un motore unidirezionale che tende a esaurirsi e quando si spegne rimani a cercare acqua nel deserto". E chissà che non ci sia anche un progetto che lo vedrà al lavoro con un giovane artista. Uno che, tra quelli in circolazione, ricorda il suo stile e la sua attitudine, perchè se gli chiedi:"Chi, tra i nuovi artisti, le ricorda lei da giovane?", risponde:"Frah Quintale mi ha ricordato i tempi di ‘Vorrei incontrarti’, anche Venerus mi piace molto, ha un timbro di voce molto sofisticato che mi ricorda il periodo di ‘Kyoko mon amour’, ma ce n’è un altro che mi somiglia parecchio, non posso svelare il nome perchè fa parte di un progetto più ampio".

Protagonisti della serata anche i Planet Funk, quelli di "Chase The Sun", la hit con la quale hanno raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, diventando in poco tempo una delle piu` importanti band elettro–dance. Prima di loro, il cantautore romano Lil Kvneli (Alessio Akira Aresu), anticipato dai live di Pandem e Piove.