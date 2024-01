Sono trascorsi 19 anni dalla scomparsa di Fabrizio Meoni

Arezzo, 11 gennaio 2024 – Quest’oggi, per Castiglion Fiorentino è una giornata dedicata alla memoria, alla memoria di un indimenticabile sportivo e di un grande uomo, Fabrizio Meoni.

“Dal 2005, l’11 gennaio, rappresenta uno spartiacque tra la carriera di Fabrizio sportivo e l’immagine di Fabrizio uomo che definisco sempre più vivo dei viventi” - afferma il sindaco Mario Agnelli, amico della famiglia Meoni e grande sportivo, che aggiunge - “gli effetti che ha generato la sua scomparsa hanno rappresentato un cambiamento per questa comunità anche per quelli che non seguono lo sport.

Il suo è il messaggio di un grande uomo che rimarrà perenne in questa città”. E in questi giorni, in queste ore, il pensiero di tutti va al figlio, Gioele, che sta correndo la sua prima Dakar per tener fede sia a quella promessa fatta proprio dal padre Fabrizio che “un giorno, quando sarebbe stato in pensione, avrebbero gareggiato insieme, padre e figlio”, che per portare avanti, sulla scia di quelli realizzati da Fabrizio Meoni, un progetto umanitario denominato, appunto, Dakar 4 Dakar.

“Faccio gli auguri a Gioele affinchè riesca a portare a termine il progetto speciale ed ambizioso nato con Fabrizio” conclude il sindaco Agnelli. Oggi ricorre il 19° anniversario dalla morte di Fabrizio Meoni, il campione della Dakar nel 2001 e nel 2002, che perse la vita proprio nel Rally dei Rally nel 2005 in quella maledetta duna al km 184 Atar e Kiffa.

Questa mattina il sindaco Mario Agnelli, come di consueto, ha deposto un mazzo di fiori al monumento del centauro castiglionese, diventato, dal momento della sua installazione, 2017, meta di tanti sportivi, che dallo scorso mese di dicembre presenta una nuova illuminazione per renderlo ancora più visibile durante le ore notturne.

E sulla ricorrenza, che risulta ancora più significativa visto, appunto, la partecipazione sia di Gioele che di un altro castiglionese, Paolo Lucci, alla Dakar, in pieno svolgimento in Arabia Saudita, queste le parole della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus dedicate a Fabrizio.

“19 anni fa ci lasciava Fabrizio Meoni, pilota di rally raid fra i migliori di tutti i tempi; uomo e sportivo di enorme carisma, ineguagliabile, il suo ricordo vive oggi più forte che mai. La ricorrenza odierna è resa particolarmente significativa dall’intento concretizzato dal figlio Gioele Meoni, che sta correndo la Parigi – Dakar in memoria del padre, per realizzare, fin quanto oggi possibile, quel desiderio annunciato tanti anni fa da Fabrizio stesso: partecipare insieme alla Parigi – Dakar”.

Intanto, domani, è prevista la visita del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, durante la quale ci sarà un momento dedicato a Fabrizio.