"Sono pronto a dare continuità". Il centrosinistra rilancia Franci. Annunciate sorprese nella squadra

di Luca Amodio

L’annuncio ufficiale arriverà sabato mattina quando la lista civica "Scelgo " verrà presentata ai cittadini ma ormai les jeux sont faits: Jacopo Franci sarà il candidato a sindaco del centrosinistra a della Chiana. Classe ‘88, foianese doc, laureato in economia e vicesindaco dal 2014 nella giunta Sonnati: alle amministrative di giugno Franci sfiderà Laura Paolini che con la sua lista "Cantiere " propone un’alternativa all’Amministrazione uscente.

Franci, com’è arrivata questa candidatura?

"La richiesta mi è arrivata sia dal Pd che da altre anime civiche, sempre dall’area di centro sinistra. E’ vero, dopo 10 anni da vice sindaco, la cosa era un po’ nell’aria ma quando la richiesta mi è stata formalizzata è stata davvero una bella emozione. In me è stata vista continuità rispetto alla precedente amministrazione ma anche rinnovamento. Saranno elezioni difficili, anche in virtù del clima a livello nazionale, ma ce la metteremo tutta per continuare quel percorso iniziato 10 anni fa".

Perché i cittadini dovrebbero darle fiducia?

"A partire dal buono che abbiamo fatto, specie negli ultimi 5 anni, con i tanti finanziamenti che sono arrivati a : tanti i cantieri che sono partiti e quelli che partiranno. D’altra parte vogliamo rimettere le mani su tutto ciò che il Covid ci ha costretto a mettere in stand by e che ci ha costretti a fermarci: ripartiremo da lì".

Chi troverà spazio nella lista "Scelgo "?

"Ci saranno anche ex amministratori? Saranno 12 professionisti e volti del mondo dell’associazionismo. La lista è in fase di elaborazione ancora, non è escluso che partecipi anche qualche attuale amministratore".

E il programma?

"A marzo porteremo avanti degli incontri: saranno dei tavoli tematici dove noi, insieme a dei professionisti e alla cittadinanza, metteremo in piedi il programma per ".

Non è una mossa populista?

"Assolutamento no. Noi abbiamo già governato e sappiamo quello che possiamo fare. Il programma non sarà un libro dei sogni".

La sua sfidante, Laura Paolini, a La Nazione ha detto che " è rimasto al palo".

"I dati dicono il contrario. è cresciuta molto, sotto il profilo turistico e artistico, non soltanto grazie all’Amministrazione ma anche al tessuto delle associazioni. Certo, il percorso è all’inizio ma negare la crescita significa negare la realtà".