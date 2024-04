Sono in arrivo centinaia di vespisti. Tappa fino al Castello di Poppi

di Sara D’Alessandro

POPPI

Farà tappa a Poppi la ventitreesima edizione di VespArezzo, il tradizionale raduno che vedrà la partecipazione di centinaia di vespisti dall’Italia e dall’estero per una giornata di aggregazione, di divertimento e di scoperta delle bellezze del territorio. Un primo maggio dunque all’insegna dei motori e del vintage che proporrà un ideale collegamento artistico e culturale tra la città che ha dato i natali a Giorgio Vasari e il borgo casentinese che ha ospitato il Sommo Poeta Dante Alighieri, omaggio a due personalità fortemente legate alla provincia di Arezzo. L’evento è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote, attirando ogni anno centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia e non solo, che avranno modo di esplorare le eccellenze del territorio.

Un gioioso e coloratissimo sciame che si snoderà tra le vie cittadine di Arezzo, per arrivare ai giardini adiacenti al castello di Poppi dove sarà possibile visitare il borgo dominato dall’antico maniero dei Conti Guidi. Il raduno del primo maggio sarà anticipato martedì dall’apertura degli stand al Prato per le iscrizioni e da una cena conviviale per proporre un primo momento d’incontro. Il ritrovo di mercoledì è fissato alle 8 al Prato di Arezzo per la consegna del kit, per la colazione, per la benedizione di Don Alvaro e per il saluto dell’assessore allo sport Federico Scapecchi. I vespisti poi accenderanno i motori per una sfilata tra le vie del centro storico cittadino e si dirigeranno per un giro turistico verso il Casentino.

"Il VespArezzo 2024 – ribadisce Roberto Sestini, presidente del Vespa Club Arezzo – che collega Arezzo a Poppi, sarà un’occasione per omaggiare il genio di Vasari e per portarlo simbolicamente al castello che ha ospitato Dante. Il raduno è ormai l’evento maggiormente iconico del primo maggio di Arezzo e anno dopo anno varia il percorso per far conoscere angoli sempre diversi del territorio in sella ad una vespa che tornerà così ad essere uno strumento di aggregazione, divertimento, socialità e sviluppo turistico locale".