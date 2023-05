"Sono diventata precaria per necessità"

Dorina Firica racconta la sua storia. "Studio, impegno, ora solo rabbia e frustrazione. Come me tantissime Oss che nel 2021 hanno partecipato al concorsone ad Arezzo. La graduatoria a gennaio 2022 e le prime chiamate a settembre. Nella nostra Asl, solo sette. Intanto entrano le interinali. Un mondo, quello interinale, in cui sono entrata anch’io da due anni. Contratto a tempo determinato, proroghe ogni due mesi: è lontana la stabilità a cui ambivo con il concorso. Ma ho bisogno di lavorare, ho un mutuo e devo mangiare. Lavoro per vivere, amo fare la Oss, ma siamo infuriate. Abbiamo manifestato, incontrato assessori e sindacati. La speranza è che si attinga alla graduatoria, come il bando prevedeva".