"Sono andata a riprendere i figli tra le bombe" Maria, la missione aretina all’inizio del conflitto

di Alberto Pierini E’ corsa verso la guerra per salvare i figli dalla guerra. E c’è riuscita grazie ad una missione aretina, un camper partito dalla Fondazione Giovanni Paolo II, due volontari a darsi il turno al volante fino oltre il confine del conflitto. Per Maria Kyfjl la guerra, che oggi compie un anno, era iniziata così. Maria, è già un anno che siete sotto attacco.. "Sì e alla fine sono tornata a Kiev, perché il conflitto non finiva mai" Com’è il clima ora in città? "Le sirene suonano, il bombardamento continua ma non fino alla città: e la vita sembra quella di tutti i giorni" Però un anno fa.. "Ero proprio ad Arezzo allo scoppio del conflitto: e i miei figli erano a Kiev.." E quindi? "Il 24 febbraio l’invasione, il 26 ero già tornata nel mio paese per riprenderli" Quanti anni hanno? "Uno otto e l’altro undici" E a quel punto? "Da Kiev siamo scappati fino a Užhorod,vicino al confine con l’Ungheria: lì potevamo stare ancora tranquilli" E intanto preparavate la missione da Arezzo.. "Siamo rimasti due settimane a Užhorod, anche organizzando gli aiuti. Poi a marzo siamo stati raccolti e riportati in Italia" Come hai convinto i tuoi figli? "Gli ho detto la verità: che c’era la guerra e che era il momento di...