"Solo un dottore. Ma in reparto ne servono 4"

Un solo medico attivo in medicina all’ospedale della Valtiberina di Sansepolcro e la Lega non esita nel prendere posizione. "Quasi un anno fa scendevamo in piazza per denunciare la situazione in cui versava l’ospedale, raccogliendo firme per evitare lo spostamento del servizio di fisioterapia; questa volta, invece, è il reparto di medicina interna quello che ci desta più preoccupazioni", si legge nella nota. "I posti letti sono stati dimezzati già dalla primavera 2020, causa Covid e non più ripristinati. Ci risulta inoltre – dichiara il segretario valtiberino del "Carroccio", Luca Ciavattini - che al momento sia operativo soltanto un medico presso il reparto di medicina generale, rispetto ai quattro previsti: la situazione che sta vivendo il nostro ospedale potrebbe avere delle inevitabili ripercussioni sia sulla qualità dell’offerta assistenziale, sia del rapporto con i pazienti ricoverati, sia della qualità della vita degli operatori sanitari. Tutte ipotesi che vorremmo evitare per salvaguardare il benessere dei pazienti stessi ed evitare inutili apprensioni anche ai familiari". Si mobilita subito il consigliere Casucci: "Anche la situazione del pronto soccorso non sembra essere delle più rosee, manca un terzo dei medici previsti, motivo per cui ho presentato una interrogazione in consiglio regionale per conoscere se la giunta e il presidente Giani siano al corrente della situazione e, soprattutto, quali iniziative stanno portando avanti per risolvere la problematica. Non posso che esprimere la mia gratitudine a tutti questi professionisti che continuano, pur con carenze numeriche, a fornire cure adeguate ai loro pazienti".