Solo diciotto al debutto tra le urne Vincono i veterani: ottanta over 90

Conto alla rovescia per le elezioni amministrative a Capolona per la scelta del nuovo sindaco. In lizza c’è il primo cittadino uscente Mario Francesconi, l’ex presidente della Pro Loco Sario Dini e il giovane Andrea Paolini alla sua prima esperienza elettorale. I votanti a Capolona sono 4293, di cui 2094 maschi e 2199 femmine. I giovanissimi al primo voto sono soltanto 18, molti di più gli over 90 che sono ben 88. In paese al momento non c’è nessun centenario chiamato alle urne. I seggi sono sei, di cui quattro a Capolona, uno a Castelluccio e uno a Pieve San Giovanni, le frazioni più importanti e popolose.

Si voterà per l’intera giornata di domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A seguire subito lo spoglio per conoscere il nome del sindaco di Capolona per i prossimi cinque anni. I cittadini casentinesi dovranno scegliere tra Mario Francesconi, 62 anni di Subbiano, diploma di scuola media e da una vita falegname e mobiliere.

E’ sposato, ha due figlie e una nipote di due anni e mezzo. Da cinque anni è sindaco di Capolona ed ha avuto esperienze amministrative anche come consigliere comunale. Sario Dini, 68 anni di Capolona, diploma in perito meccanico, ha avuto una ditta di artigiano orafo.

Adesso è in pensione. Sposato con due figlie è nonno di tre bambine. E’ stato consigliere comunale di minoranza e maggioranza a Capolona e assessore ai lavori pubblici. Per diciotto anni è stato anche presidente della Pro Loco del paese. Andrea Paolini, 35 anni, nativo di Capolona e residente ad Arezzo, ha il diploma di cuoco.

Professione che ha svolto per oltre quindici anni. Da cinque anni ha cambiato lavoro per avere più tempo da dedicare alla politica. Adesso è dipendente di una ditta specializzata nella vendita di caffè. Questi i tre sfidanti per la poltrona da sindaco a Capolona. In un paese che sta entrando in una due giorni di fuoco, perché quando è in ballo il nuovo sindaco è chiaro che la partita è impegnativa per tutti.

Un ruolo alla fine potrebbe giocarlo anche il maltempo: e un ruolo paradossale. Perché la pioggia, invece che allontanare gli elettori dalle urne, magari allontanerà più le famiglie dalle spiagge o dalle classiche uscite della domenica. E se dietro le nuvole si nascondesse una partecipazione più alta del solito o comunque delle previsioni?

