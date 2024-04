Solidarietà, il gesto della Dukes Basket

Due dozzine di uova di Pasqua per gli ospiti del centro San Lorenzo, che assiste gli anziani bisognosi di aiuto e cure quotidiane. Anche quest’anno la Dukes Basket Sansepolcro, attraverso Dukes Cares, ramo societario che si occupa di progetti solidaristici ormai da qualche anno, è riuscita ad avere un pensiero gradito, che è già stato consegnato. Il responsabile della struttura, Paolo Carbonaro, presente al ritiro delle uova, ha ringraziato tutto il mondo Dukes per il gustoso regalo e per aver pensato nuovamente al centro San Lorenzo dopo le due carrozzine donate nel 2020; una collaborazione che continuerà anche nel prossimo futuro e che, con ogni probabilità, verrà estesa anche ad altri periodi dell’anno perchè Dukes Cares nasce proprio con questa finalità che cerca di perseguire sempre con forza e costanza.