Solidarietà, Confagricoltura dona quindicimila euro

Un assegno da quindicimila euro destinato alla Misericordia. E’ la cifra donata da Confagricoltura per sostenere l’attività al servizio della comunità, portata avanti dall’associazione . Ieri nel Palazzo della Fraternita dei Laici, la cerimonia ha messo il sigillo all’iniziativa di Confagricoltura, rappresentata dal presidente Carlo Bartolini Bardelli. E’ stato proprio lui a consegnare al primo rettore Pier Luigi Rossi l’assegno con l’importo della donazione. Un sostegno importante che arriva in una fase delicata per le sigle del volontariato impegnate nei servizi alle prese con i rincari delle materie prime. Per la vicesindaco Lucia Tanti l’iniziativa "dimostra come le realtà economiche e produttive siano una grande leva di coesione sociale. E non è un caso che questa donazione avvenga nello splendido palazzo della Fraternita dei Laici in un luogo che da secoli accompagna Arezzo, la sostiene, la valorizza con azioni sociali, culturali, educative e legate al mondo agricolo".