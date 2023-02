Soldi per risistemare la via degli agriturismi

Trovare i soldi per rimettere in sesto la strada che porta a Montrago, in Pratomagno, che è in condizioni di grave dissesto. Questo l’obiettivo della raccolta fondi promossa da un imprenditore di Castelfranco Piandiscò, che ha deciso di utilizzare la piattaforma Gofundme . Lui è Roberto Checchi, titolare insieme ad una famiglia di una struttura ricettiva della zona. L’arteria è l’unica via di accesso per Montrago e conduce ad attività ludiche-turistiche – agriturismo con appartamenti, ristorante ed area food attrezzata, trekking – caccia – parapendio – mountain bike – e ad attività di pubblica utilità – sorgenti ed acquedotti pubblici – ripetitori pubblici e privati– vigilanza antincendio e forestale – cabine elettriche – "Dimenticata da sempre dalle amministrazioni pubbliche in quanto prive di risorse finanziarie o per semplice scelta di non priorità, versa ad oggi in uno stato di dissesto ormai quasi impercorribile – ha spiegato Checchi – Noi vorremmo trovare un aiuto finanziario da tutti coloro che potrebbero trarne vantaggio immediato se si potessero realizzare opere di rifacimento permanenti. Opere che consentirebbero di vivere al meglio questa realtà bellissima. Noi da sempre ci stiamo occupando del tratto che arriva fino alle nostre abitazioni e alla nostra attività agrituristica che, ultimamente, sta subendo non pochi danni economici proprio per il fatto che molti trovano difficoltà a raggiungerci con l’auto – ha aggiunto Checchi – Credo che un primo intervento sul primo tratto si possa quantificare in una spesa di circa 50mila euro per i quali il Comune sarebbe obbligato a parteciparvi con un minimo di un 20% fino ad un massimo del 50%. Questa campagna di raccolta fondi, vuole essere l’inizio, in attesa che magari un consorzio di bonifica si costituisca per arrivare a coprire tutto il tratto".