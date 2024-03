Soldi dal Comune per riaprire in centro antiche attività

"Una sinergia importante a favore del centro storico e del commercio di San Giovanni Valdarno", così Valentina Vadi ha presentato il bando elaborato dal comune denominato "Il cuore al centro", pensato per la valorizzazione e la crescita del centro storico attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per imprese e attività commerciali, oltreché artigianali, nel cuore pulsante della città Natale di Masaccio. Il progetto, condividendo i contenuti con le associazioni di categoria del commercio Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Ccn, è rivolto a tutti coloro che intendono aprire una nuova attività commerciale, artigianale o rimetterne in vita una storica presente nel centro ma chiusa da oltre 10 anni. Possono accedere ai fondi anche coloro che che vogliano effettuare interventi di riqualificazione e miglioramento dell’estetica esterna del negozio, della riqualificazione interna e messa a norma delle attività esistenti. Una sinergia, questa, che è stato possibile instaurare con BCC Banca Valdarno con l’obiettivo di dare ulteriori strumenti di aiuto e supporto ai commercianti: "Come Banca del Valdarno – sostiene il presidente Gianfranco Donato – siamo da sempre impegnati nel sostegno alle famiglie e alle imprese del nostro territorio. Essere una BCC vuol dire infatti prima di tutto lavorare costantemente e quotidianamente a supportare una comunità, per questo abbiamo accolto con favore la bella iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno che con il Bando ‘Il cuore al centro’ prova a dare una risposta concreta ai bisogni delle imprese e della attività commerciali del proprio centro storico".

Massimo Bagiardi