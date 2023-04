Sogno coronato con le unghie e con i denti

Chiara a sette anni aveva le idee chiare: "Lancerò razzi nello spazio". Obiettivo e pancia a terra per raggiungerlo. Laurea in ingegneria meccanica, borsa di studio negli States, Columbus University e master di specializzazione. Oggi Chiara Bernardini di anni ne ha 44 e lavora nel team di Elon Musk, nella cittadella aerospaziale di Boca Chica, in Texas, che il magnate americano vuole trasformare in aeroporto per lo spazio. La strada di Chiara non è mai stata in discesa, tutto guadagnato passo dopo passo, fino alla vetta. È la storia di una ragazza tenace che ha creduto in quel sogno di bambina, lo ha costruito con studio e sacrifici. Ora lo tiene stretto tra le mani. Oggi sarà nella postazione di controllo per il lancio del razzo SpaceX. Prossima meta: Marte.

LuBi