Soggiorni marini Aperte le iscrizioni

Tornano i soggiorni marini per gli anziani casentinesi, un’opportunità per stare insieme, socializzare e dedicarsi momenti di riposo, organizzata dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Le iscrizioni sono aperte per i residenti dei comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla con età uguale o superiore ai 65 anni.

I soggiorni sono in programma dal 11 al 25 giugno a Bellaria di Rimini. La domanda, accompagnata dalla scheda sanitaria rilasciata dal medico curante, dovrà essere presentata nell’apposito modulo, entro il 14 maggio prossimo. La quota di compartecipazione al costo del soggiorno deve essere versata entro il 20 maggio.