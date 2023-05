Social movie verso le finali Al Festival le regine del web

Prosegue la quarta edizione di Officine Social Movie. Il festival di cortometraggi dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile e alla diffusione di contenuti che promuovano i valori di solidarietà, accoglienza, inclusione, diversità e diritti quest’anno punta sulla libertà. Appuntamento al cinema Eden per il concorso organizzato da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura con l’energia degli studenti del Liceo Artistico di Arezzo, che vedrà, fino a domani, presentare alla città i finalisti. Stasera l’appuntamento sarà delle 18 con "Femminismo per le nuove generazioni", l’incontro vedrà protagonista Denise D’Angelilli – Dueditanelcuore, writer, storyteller, content creator, social media manager, social network addicted con un sogno nel cassetto: diventare una giornalista musicale. Dueditanelcuore (nella foto) parla "di femminismo ed emancipazione, cercando di abbattere i tabù sulla salute mentale, sul body shaming e sullo slut shaming, il tutto colorito con il suo tipico ingrediente, la romanità". L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione del Collettivo Femminista Intersezionale Transincludente Collettivae, una realtà in continua evoluzione con il comune obiettivo di "cambiare le cose", e dell’Associazione Lgbti+ Chimera Arcobaleno di Arezzo. Il festival proseguirà alle 20:45 con la proiezione e premiazione dei corti finalisti delle categorie: Premio Miglior Colonna Sonora – Orchestra Multietnica, Menzione Miglior Fotografia, Menzione Miglior Interprete, Premio Linguaggio Giovanile – Liceo Artistico.

Domani sarà ancora una pubblicazione ad aprire il festival alle 18: "Amorologia. Guida (quasi) imparziale alle relazioni e al sesso" con la presenza in sala dell’autrice Teresa Cinque, pseudonimo di Elisa Giannini, scrittrice, monologhista, ricercatrice sentimentale e "attivista sotto copertura" per i temi dell’amore e delle relazioni e per parlare di femminismo. "Amorologia" è il suo primo libro ma la possiamo leggere anche sulle "Male Dette Parole", rubrica de "La 27ma ora" del Corriere della Sera. In sala sarà presente anche il collettivo femminista Vazine, una fanzine creata da un collettivo femminista costituito da donne nato per riflettere, discutere e condividere tra loro pensieri e inquietudini attivo in tutta la Toscana e altre regioni del Centro Italia.

Il festival proseguirà alle 20:45 con la proiezione e premiazione dei corti finalisti delle seguenti categorie: Menzione Giuria Popolare, Menzione Migliore Regia e Premio Officine Social Movie 2023 al Miglior Cortometraggio.

A.B.