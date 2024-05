Social Movie . Festival dei corti oggi al debutto

Saranno i giovani con i loro racconti, i telefoni connessi, i loro misteri e l’incontro tra generazioni simili di continenti, culture e tradizioni assai diverse i protagonisti dell’inaugurazione della 5° edizione di Officine Social Movie, il festival dei cortometraggi dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile in programma al cinema Eden. Primo appuntamento col regista e sceneggiatore Leonardo Di Costanzo che aprirà insieme ai giovani studenti del Liceo Artistico stamani alle 9:30, gli eventi del ciclo "I mestieri del cinema". Ancora un legame con la Francia per un autore che porterà al festival quella visione attenta sul sociale che gli ha permesso di vincere vari premi tra cui il David di Donatello al miglior documentario nel 2003 e il Gran Premio della stampa estera ai Globi d’oro 2013. Oggi alle 17:30 "uno tra i più raffinati e acuti manager della comunicazione", come definito da Il Sole 24 Ore, Paolo Landi, ad Arezzo per presentare il suo ultimo volume "La Dittatura degli Algoritmi" (KrillBooks). Docente al Politecnico di Milano e allo IUAV di Venezia e autore i vari libri sull’uso consapevole dei media, Landi racconterà al festival il nostro vivere onlife, sempre in contatto, analizzando il tempo che stiamo consapevolmente affidando alla mente matematica degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale. Un vero e proprio sguardo sull’orizzonte dei giovani protagonisti del festival e non solo nell’invito ad un allenamento al dubbio e ad un’"ecologia dei contenuti" oggi indispensabile. Alle 20:45 il festival proseguirà con la proiezione e premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Linguaggio Giovanile, decretato dagli studenti del Liceo Artistico "Piero della Francesca", a cui farà seguito la proiezione del film "L’odio – La Haine" di Mathieu Kassovitz, vincitore del Premio per la miglior regia al Festival di Cannes del 1995, restaurato in 4K, in lingua originale – con i dialoghi in verlan, gergo parigino - sottotitolato. Alla proiezione seguirà l’incontro con l’architetta Silvia Casi, esperta di edilizia residenziale pubblica francese con ventennale esperienza nel settore, insieme alla partecipazione di Lorenzo Roggi, Presidente Arezzo Casa S.p.A., per un dialogo capace di guardare alla periferia urbana con occhi nuovi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.