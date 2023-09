Soccorsi, c’è uno spiraglio Giani guida il vertice con le associazioni Corsinovi: "Passi avanti"

di Lucia Bigozzi

C’è uno spiraglio in fondo al tunnel. Una via d’uscita che salvi le associazioni di volontariato che garantiscono ambulanze sulle strade e soccorritori formati e i nodi di un sistema complesso a livello toscano che la Regione sta cercando di sciogliere per ottimizzare il servizio. Al tavolo istituzionale con i vertici regionali di Misericordia, Anpas e Croce Rossa, insieme all’assessore Simone Bezzini, questa volta si è seduto anche il governatore Eugenio Giani. E il passaggio non è casuale perchè testimonia l’impegno diretto di Giani a chiudere una vertenza che va avanti da oltre un anno. Le associazioni stringono i denti ma fanno fatica a coniugare i servizi con i rincari delle materie prime e le risorse stanziate dalla Regione che, a questo punto, non bastano più. Il tavolo fiorentino è chiamato a trovare una soluzione per evitare che la crisi, finora tenuta sotto controllo dalla rete dei soccorritori, possa diventare irreversibile. Qualche avvisaglia c’è già stata a luglio con la copertura dei turni delle postazioni in stand by delle ambulanze, in diverse zone della provincia.

Lo spiraglio che si intravede riguarda proprio i costi delle postazioni fisse delle ambulanze, operative ventiquattrore su ventiquattro. Secondo quanto filtra, la Regione sarebbe disponibile ad aumentare i contributi finora corrisposti anche se a fronte di limature su altri capitoli compresi nella convenzione con le associazioni di volontariato. La riunione è stata aggiornata alla prossima settimana e sarà quello il momento che potrebbe portare alla svolta. Vedremo.

"Abbiamo avviato uno ragionamento alla presenza del presidente Giani e dell’assessore Bezzini e abbiamo apprezzato la disponibilità all’ascolto delle nostre problematiche, già alla loro attenzione", spiega Alberto Corsinovi, presidente toscano delle Misericordie. E aggiunge: "Siamo fiduciosi che questo percorso possa portare a un risultato che tenga conto delle nostre aspettative". Segnali importanti dopo mesi di muro contro muro. Certo è che il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale in questa partita. E Corsinovi lo sottolinea: "Dobbiamo chiudere il più velocemente possibile perchè dobbiamo evitare che quello che dovrebbe essere un budget previsionale diventi un mero consuntivo. Quindi, una richiesta che facciamo e sulla quale c’è l’apertura da parte della Regione, è una disponibilità a mettere in campo un ragionamento che vada oltre la fine dell’anno".

La prossima settimana le tessere del mosaico dovranno andare ciascuna al proprio posto, per evitare che il puzzle possa saltare in aria. Un’altra volta.